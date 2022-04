Nieuwe Aldi Denekamp gaat er komen, maar zonder appartementen

Het besluit van de raad dinsdagavond betekent het einde van een langslepende discussie tussen de gemeente en de supermarkt. Dinkelland wilde dat bovenop de nieuwbouw appartementen gerealiseerd zouden worden voor starters en senioren. Aldi weigerde dat pertinent. „We hebben nog een gesprek gehad met Aldi en daaruit is ons duidelijk geworden dat ze het echt niet willen”, meldde Patrick Schiphorst van Lokaal Dinkelland. „We hebben ook geconstateerd dat het bouwplan van Aldi voldoet aan alle voorwaarden, bovendien is er geen enkel bezwaar tegen ingediend. Als we de Aldi geen toestemming geven is de kans heel groot dat de rechter ons terugfluit en dat willen we niet, vandaar dat we instemmen met het bouwplan zonder appartementen, maar we blijven het een gemiste kans vinden.” En die mening was de rest van de raad èn het college ook toegedaan.