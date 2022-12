Noodkreet van ‘t Trefpunt in Weerselo: ‘Wie wil er zitting nemen in het bestuur?’

Column Moedige Galliërs uit Rossum, Deurningen, Saasveld en Weerselo trekken ten strijde tegen onzalig plan van kardinaal

De weerstand van de geloofsgemeenschap Rossum tegen de onzalige plannen van kardinaal Eijk doen mij steeds meer denken aan de strijd van de moedige Galliërs tegen de Romeinse legioenen. Met dit verschil dat de oppermachtige tegenstander dit keer niet in Rome (of Vaticaanstad) schuilt, maar in Utrecht resideert.

10 december