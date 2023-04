Nooit meer die stoompluim aan de horizon achter Twente: de kerncentrale staat stil

Inspannin­gen Vogelwerk­groep Geesteren hebben resultaat, maar het blijft: alle hens aan dek voor de weidevo­gels

Alle hens aan dek voor de weidevogels. Dat is de boodschap van gebiedscoördinator Leonard Rouhof van Agrarisch Natuurbeheer in Midden Overijssel. Toch is hij hoopvol, want de aangelegde plasdrasgebieden trekken weidevogels aan.