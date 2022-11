Nordhorn opent bal van Weihnacht: politie waarschuwt voor tasjesdieven op de markt

„Pas op: drukke menigtes bieden ideale kansen voor de criminele praktijken van dieven”, meldt een woordvoerder van de Duitse politie. De politie is ‘zichtbaar aanwezig’ op de kerstmarkten in de Duitse regio. In de Grafschaft Bentheim trapt Nordhorn af met de traditionele Weihnachtsmarkt. Die is woensdag begonnen in een feestelijk aangeklede binnenstad en duurt tot 23 december.

Knobeln is terug

In verlichte kramen worden adventsgeschenken, houtdecoraties, zelfgemaakte likeuren, gebrande amandelen en marmelade verkocht. Hoogtepunt is de intocht van Nikolaus op 5 december en aansluitend vanaf 18.00 uur de populaire Knobelabend, voor het eerst in drie jaar. Vallen de dobbelstenen gunstig? Dan kan dat zomaar een worst of een fles Schnapps opleveren. Ook Tierpark Nordhorn heeft zijn Weihnachtsmarkt. Deze loopt van 2 tot en met 11 december en keert in het weekend van 17 en 18 december terug.

Eerste markt in de burcht

Burg Bentheim beleeft een primeur, want daar is voor het eerst een kerstmarkt, met circa veertig kramen. Hij is in december bijna dagelijks geopend, tegen betaling. Schüttorf (26 en 27 november), Neuenhaus (26 en 27 november), Uelsen (3 december) en Bad Bentheim (2 tot en met 4 december) houden eveneens een Weihnachtsmarkt. Andere plekken in kerstsferen zijn restaurant Else Am See in Schüttorf (8 tot 11 december) en de Ostmühle in Gildehaus (zaterdag 10 december).