NPO Radio 1 hele week live op boerenerf in Lattrop: boeren aan het woord over uitkoopregelingen

Video Niet alleen Oldenzaal heeft optocht: Rossum doet ook alvast mee, met kleine maar fijne stoet

ROSSUM - Klein maar fijn is de kwalificatie voor de optocht die zaterdagmiddag vanaf partycentrum Hutten de kern van Rossum introk. Naast de grote bonte stoet door Oldenzaal is het Rossum het enige dorp in de omgeving dat ook een optocht organiseerde.

10 april