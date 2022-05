Oekraïense fluitiste blaast mee met Caecilia Ootmarsum: ‘Moet harmonie maar iets zachter blazen’

Die uitvoering in de Simon en Judaskerk in Ootmarsum was al lang gepland. Onder leiding van Nikki Kleijsen brengt Caecilia muziek van Britse en Ierse bodem ten gehore, zoals het bekende Lord of the dance. „Nu de naar ons land gevluchte Anfisa met ons orkest meespeelt, hebben we er een wat andere draai aan gegeven”, vertelt Oortman.