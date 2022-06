Oldtimerdag Saasveld gaat gewoon door, ‘misschien nog wel wat groter’

Voorzitter Jan Wolbert en penningmeester Gerrit Zum Grotenhof van de stichting Oldtimerclub Saasveld zeggen het alsof het heel normaal is. Maar zo is het natuurlijk niet, na twee jaar stilstand door corona. „We horen en zien dat verschillende oldtimershows in de regio kleiner zijn of helemaal niet doorgaan. Daar hebben wij gelukkig geen last van, we gaan er vanuit dat we volgende week zondag dezelfde show als anders kunnen presenteren en misschien nog wel wat groter.”