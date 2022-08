OM wil werkstraf voor veroorzaker ernstig ongeval in Saasveld, bestuurder met drank op achter stuur

De IJskuip in Denekamp, veel meer dan alleen een ijswinkel: ‘We doen het echt met het hele gezin’

DENEKAMP - Wie aan De IJskuip denkt, denkt normaal gesproken aan het eten van een ijsje in de prachtige natuur aan het Almelo-Nordhorn Kanaal in Denekamp. Maar achter het succesvolle bedrijf gaat nog véél meer schuil. De wekker gaat er iedere ochtend om 06.30 uur. „Dan gaan we de stal in om de koeien te melken.”

26 juli