Ongeluk bij Deurningen: 2 gewonden door brandweer uit voertuig bevrijd

Met video Maisoogst verandert Twente: binnen minuten verdwijnt wat in maanden is opgegroeid

DENEKAMP - De maisoogst is begonnen en dat betekent dat het Twentse landschap verandert. Muren van gewas - soms groen, maar vaker okerkleurig als woestijnzand - verdwijnen in de hakselaar en vergezichten worden hersteld. Daar is ineens weer de molen van Denekamp te zien. Binnen minuten is weg wat in maanden is ontstaan.

2 september