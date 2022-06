Ongeluk op A1 tussen Hengelo en Oldenzaal, één rijstrook afgesloten

Stella nodigt alle kinderen die naar haar opvang in Rossum kwamen uit voor reünie: ‘Eerste is inmiddels volwassen vrouw’

ROSSUM - Een bijzondere reünie in Rossum. Niet van de basisschool of van de middelbare school, maar van de... kinderopvang. Van Calimero. Stella Franceschina (51) nodigt iedereen uit die in de afgelopen 26 jaar naar haar kinderopvang in Rossum ging. „Het eerste meisje dat hier destijds kwam is inmiddels een volwassen vrouw,” zegt Stella.

