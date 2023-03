Ook Twentse boeren zien dat demonstratie in Zuiderpark vooral oproep tot radicale koerswijziging is

Wie deze zaterdag van het oosten richting Den Haag rijdt kan het niet ontgaan. Talrijke voertuigen met de omgekeerde Nederlandse vlag en volgeplakte auto's met teksten ‘stem ze weg’ bepalen het beeld op de A1 en later de A12. In een lange colonne trekken de demonstranten uit alle windstreken naar het Haagse Zuiderpark.

Slechts twee trekkers

Trekkers zijn er niet te zien. De eis van de Haagse burgemeester Jan van Zaanen dat er in het Zuiderpark slechts twee trekkers mochten verschijnen is ingewilligd, zij het met de nodige tegenzin. Er zijn tientallen trekkers buiten de stad tegengehouden en de chauffeurs is gesommeerd om met de tram naar het Zuiderpark verder te reizen. Tegen half twaalf is de stad nog goed bereikbaar en nemen de omgekeerde vlaggen hand over hand toe in het straatbeeld van de Hofstad.