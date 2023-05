Ootmarsumse singer-songwriter Silke (24) doet mee aan de Popronde, de kweekvijver voor jong talent: ‘Spannend én ontzettend leuk!’

Popronde is een begrip in Nederland, een kweekvijver voor jong talent. Door de jaren heen gaven artiesten als Racoon, Chef’Special, Jeangu Macrooy, MEAU en Kensington acte de présence. En dit jaar dus ook Veld en haar band. „Het rondreizende festival is elk jaar ook in Enschede, waar ik inmiddels alweer een tijdje woon”, zegt ze. „Ik ging een paar keer kijken en besloot me aan te melden.”