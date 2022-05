Ootmarsumse Willem is altijd twee minuten stil in gedachten bij ‘oom Willem’

Ineens wordt het hem teveel. Als Willem Bos vertelt over zijn vroegere fietstochten vanuit zijn geboorteplaats Veenendaal langs de Grebbeberg en het ereveld met de graven van al die gevallenen in de strijd om de vrijheid. Zoals zijn oom Willem er ook één van is. Hij moet dan weer denken aan zijn oom naar wie hij is vernoemd maar die hij nooit heeft gekend. ‘Oom Willem’ was een broer van zijn vader en z’n andere oom Aris. Met z’n drieën werden ze in de oorlog door de Duitsers gedwongen om via de Arbeitseinsatz in Dresden voor de Duitse oorlogsindustrie aan het werk te gaan.