Ootmarsumse Willy Luttikhuis (83) uur vast in snikhete lift: ‘Ben ademhalingsoefeningen gaan doen’

Een paar tellen later realiseert de 83-jarige Ootmarsumse zich dat ze vast zit in de lift. Vanwege die plof denkt ze dat de lift waarschijnlijk al wel de kelder heeft bereikt. „Dit is me in de tien jaar dat mijn man en ik hier wonen nog nooit overkomen, geeft ze later aan. „Natuurlijk schrik je flink, want je weet eerst nog niet wat er precies aan de hand is. Alles komt op je af. Gelukkig raak ik niet zo snel in paniek”, vertelt Willy Luttikhuis. Desondanks beleeft ze een benauwd uur, want de thermometer geeft begin dinsdagavond nog altijd boven de 30 graden aan.