Ootmarsumse zangeres Silke Veld brengt tweede single uit, met haar vader op de piano: In de Muziek

met videoENSCHEDE/OOTMARSUM - De Twentse singer-songwriter Silke Veld brengt deze vrijdag haar tweede single ‘In de Muziek’ uit. In het nieuwe lief zingt de 23-jarige muzikante over ‘de liefde en strijd tussen ouder en kind’. Een videoclip is er ook al, die Silke met haar vader en broer opnam in De Kleine Willem in Enschede.

Silke bracht eerder dit jaar haar eerste single ‘Waarheen’ uit. Een mooie mijlpaal voor de in Ootmarsum geboren muzikante, die dit jaar ook het Open Podium Twente op haar naam schreef. Eerder gaf ze aan te dromen van een eigen plaat en met de release van haar tweede single krijgt die langzaam vorm. In het voorjaar van 2023 volgt er een hele EP van de Enschedese zangeres. “Echt fantastisch dat dat nu gaat gebeuren”, laat Silke weten. “Alles is opgenomen en zit in de afrondende fase met de producer. Het is de bedoeling dat de EP in maart/april uitkomt. “

Lang aan nummer gewerkt

‘In de Muziek’ is vooral een erg persoonlijk nummer, waarin Silke ook zingt over de strijd tussen vrijheidsdrang en beperkingen. Een nummer dat al even op de plank lag, vertelt ze: “Ik heb het denk ik anderhalf jaar geleden al geschreven, maar bleef er maar aan sleutelen omdat het nog nét niet goed genoeg was. Maar, ik ben tevreden over het resultaat. Het leuke is dat mijn vader de piano heeft ingespeeld, zoals hij ook in de videoclip doet.”

Familie speelt grote rol

In die clip, opgenomen in theater De Kleine Willem in Enschede, zingt Silke het nummer en speelt haar vader dus piano. ‘In de Muziek’ gaat voor een groot gedeelte namelijk ook over de band tussen vader en dochter. Om het familie-thema helemaal compleet te maken speelt Silke's broer óók nog een rol: hij regisseerde de video namelijk van achter de camera. “Dat was eigenlijk een soort deal die toevallig is ontstaan”, lacht Silke. “Ik wilde al heel lang dat mijn broer een video zou maken bij muziek van mij, daar heeft hij écht talent voor. Dus toen ik hem een keer hielp met zijn belasting, heb ik deze afspraak min of meer afgedwongen. Het is helemaal geworden zoals ik het voor ogen had, dat heeft hij echt goed gedaan.”

Nu overal te zien en horen

Silke volgt de opleiding singer-songwriter op het ArteZ Conservatorium in Enschede. Haar muziek is volgens haarzelf het best te omschrijven als ‘MEAU meets BLØF’. Ze zingt vaak over de wereld, liefde, verlangens, haar kijk op de mens en hun kijk op haar. ‘In de Muziek’ is vanaf vrijdag 7 oktober te beluisteren via de bekende online streamingdiensten. Ook de videoclip is vanaf deze vrijdag te bekijken.

Volg Silke via Facebook, Instagram, Youtube en haar eigen website. Silke Veld is op zaterdag 5 november tijdens de Museumnacht mét haar band live te bewonderen in Metropool in Enschede.

Volledig scherm Silke Veld © Lenneke Lingmont