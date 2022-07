Op de es golft nu de aardappel: akkerbouwers slaan vleugels uit naar Twente

„Het is pure noodzaak, we moeten wel”, zegt akkerbouwer Karel Kuizenga uit Bruinehaar. Hij is een van de groep grote akkerbouwers die voor de verbouw van met name aardappels steeds meer is aangewezen op grond van elders. Alleen al op de Ageler Es huurt hij zo’n 25 hectare grond. Daarnaast is hij actief in Hezingen, Den Ham en Wierden. Ook collega’s uit zijn directe omgeving verbouwen inmiddels op steeds grotere schaal aardappels in Twente, onder meer op de es in Beuningen.