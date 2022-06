Op het Twents Songfestival gaat het vooral om de taal: ‘Dit kan onmogelijk in het Nederlands’

Er klonk geen ‘Almelo, can I have your votes please’?, zondagmiddag in het Openluchtmuseum in Ootmarsum. Of Enschede. Nee, Engels op een Twents Songfestival is niet aan de orde. Op zijn best had het dan ‘Wat ducht oe d’r van?’ moeten zijn. Immers, het Twents Songfestival draait in feite om de promotie van het Nedersaksisch in het algemeen en de Twentse taal in het bijzonder.