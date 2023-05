Op plaats van vervallen asfaltveldje in centrum Deurningen, is wat gecreëerd ‘om trots op te zijn’: ‘Voor heel het dorp’

Het tragische lot van de onderdui­kers in het kippenhok in Usselo tijdens de Tweede Wereldoor­log

Vader en moeder Max en Mallo Neter zaten er, met hun drie kinderen Ilse, Karel en Hans. En het jonge stel Paul en Jetty Glasel. Hun laatste dagen in vrijheid brachten zij door in een kippenhok in Usselo. Daar probeerden ze in de winter van 1943 onopgemerkt te blijven. Maar hun geluk raakte op.