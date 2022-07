Oriënteertafel staat al 100 jaar op de Kuiperberg in Ootmarsum: ‘Fenomenaal uitkijkpunt toeristische trekpleister’

Stikstofmo­tie aangenomen door Dinkelland­se raad: ‘Emotionele waarde, niet in geld uit te drukken’

DENEKAMP - Slapeloze nachten over een onzekere toekomst. Over doelen die ‘onhaalbaar en onbetaalbaar zijn’. De verschillende partijen in de gemeente Dinkelland maken zich grote zorgen over de toekomst van de agrariërs in de regio na de bekendmaking van de stikstofplannen.

22 juni