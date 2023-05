Ouderen uit Dinkelland komen naar Tilligte om ‘lol te maken’: ‘Want thuis zit ik maar alleen’

„Het is fijn om bij elkaar te komen, we hebben vooral veel lol.” De woorden van Gerard Wassink (88) uit Oud Ootmarsum. Elke dinsdag is hij in de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Tilligte. Daar is een speciale inloop voor mensen zonder zorgindicatie.