Ouderenbond Ootmarsum doet z’n beklag: ‘Komende jaren geen nieuwbouwwoningen voor senioren, hoe kan dit?’

Favoriete Plekje Jet (29) groeide op in de omgeving van het Springen­dal: ‘In het bos voer je andere gesprekken’

OLDENZAAL - Vaak loopt ze er met iemand. Maar wil Jet Kamphuis (29) écht even haar hoofd leegmaken, dan luistert ze onderweg graag in haar eentje een podcast en geniet ze van de prachtige natuur. De eigenaresse van Pauw Lifestyle in Oldenzaal is opgegroeid in de omgeving van het Springendal. Ze komt er nog steeds wekelijks.

15 maart