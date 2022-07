‘Overzomeren’ in Oldenzaalse Hofkerk tegen eenzaamheid voor wie niet op vakantie gaat

OLDENZAAL/DINKELLAND - De zomervakantie is weer begonnen, maar niet iedereen trekt eropuit. Voor sommigen ligt eenzaamheid op de loer. Zij kunnen zes weken lang ‘overzomeren’ in de Oldenzaalse Hofkerk.

Dat wil zeggen: elke woensdag kunnen ze meedoen aan een activiteit in een zaaltje van de PKN-kerk aan de Hofmeijerstraat 1 in Oldenzaal. Van woensdag 20 juli tot en met woensdag 24 augustus. „Iedereen is welkom”, zegt pastoraal werker en organisatie Maroesjka Sleegers. „Maar we richten ons toch vooral op mensen die ook in de vakantieperiode niemand hebben waar ze terechtkunnen.”

Op touw

Het betreft oecumenische activiteiten van De Hofkerk en Plechelmusparochie. Mensen van de geloofsgemeenschappen in Deurningen, Weerselo, Saasveld en Rossum zijn welkom. Op de zes genoemde woensdagen is er telkens van 09.30 tot 11.30 uur iets op touw gezet. De reeks opent 20 juli met een beeldverslag over Vietnam.

Zuidoost-Azië

Dominee Gerco Veening en zijn vrouw vertellen over hun reis naar het land in Zuidoost-Azië. Daarna is er bloemschikken (27-7), kaars versieren met bijenwas (3-8), lezing over iconen (10-8), stadswandeling rond Plechelmusbasiliek en Hofkerk (17-8) en bingo (24-8).

Belangstellenden moeten zich van tevoren opgeven: pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

Bijbelverhalen

Op de maandagen 18 en 25 juli en 1, 8 en 22 augustus kan iedereen die dat wil van 19.00 tot 20.00 uur deelnemen aan het lezen en bespreken van bijbelverhalen. Deze ‘schriftinstuif’ is in het centrale secretariaat van de Plechelmusparochie aan de Kerkstraat 1 in Oldenzaal. Verschillende pastores en dominees verzorgen deze avonden. Iedereen kan gewoon binnenlopen.