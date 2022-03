Patisserie La Bomba in Denekamp bakt geel-blauwe macarons voor Oekraïne: ‘Wilden iets doen’

Ze zijn diep geraakt door de bizarre situatie in Oekraïne, eigenaren Jitse ter Ellen en Wendy Bodde van La Bomba in Denekamp. „Onlangs stond een vaste klant met tranen in de ogen in onze winkel. De van oorsprong Oekraïense woont net over de grens in Nordhorn en heeft veel familie in Oekraïne. We dachten: wat kunnen wij doen in de bakkerij? Toen ontstond het plan van de macarons”, zegt Jitse.

Giro 555

Bij La Bomba aan de Vledderstraat in Denekamp worden sinds vorige week volop macarons gebakken in de geel-blauwe kleur van de Oekraïense vlag. Klanten betalen 2,50 euro per stuk, La Bomba neemt de bakkosten voor eigen rekening. De opbrengst van de lekkernijen gaat naar Giro 555 voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. „Het voelt goed om iets te kunnen doen. In de winkel merken we elke dag dat wat speelt in Oekraïne enorm leeft.”

La Bomba in Denekamp verkocht inmiddels rond de vijfhonderd macarons. Er is veel animo voor, onder klanten in de zaak, maar ook andere ondernemers hebben interesse. Zo kocht restaurant Qua Koken in Oldenzaal tweehonderd macarons om gasten na afloop van het diner te serveren, vertelt Jitse.

Bereiding

De macaron is een van oorsprong Franse lekkernij van twee luchtige koekjes met een vulling ertussen. Het bereidingsproces van de zoetigheden is behoorlijk bewerkelijk. Is het ook maar íets te vochtig in de bakkerij, of tikt de temperatuur in de oven net een graad te veel of te weinig aan, dan is het beslag gegarandeerd mislukt. Een precisiewerkje dus.

Volledig scherm © Robin Hilberink

Volledig scherm © Robin Hilberink