Pernilla (22) ging van Zweden naar Lattrop voor de paardensport, met succes: ‘En er zijn ook veel meer feestjes hier’

Ze groeide op in het zuiden van Zweden, op ongeveer twee uurtjes rijden van de Deense grens. Op een boerderij met 28 paarden. Haar moeder gaf er paardrijlessen, dus Josse viel met haar neus in de boter. „Ik groeide ermee op, al mijn vriendinnen reden ook paard bij ons”, vertelt ze in de kantine bij Stal De Meyboom in Lattrop, waar ze iedere dag te vinden is.