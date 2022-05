Ploegleider Chris de Jonge (A Bloc) blij met komst Denekamper Jelle Johannink: ‘Coureur met karakter’

Met de 25-jarige Jelle Johannink heeft het continentale wielerteam A Bloc de renner in huis die de formatie wat al te graag wil hebben. „Jelle is een coureur met karakter”, zegt ploegleider Chris de Jonge uit Oldenzaal.

Tijdens de afgelopen Ronde van Overijssel waren er al geruchten dat Jelle Johannink de overstap van een clubteam (Sensa-Kanjers voor Kanjers) naar een niveau hoger (continentale wielerploeg) zou maken. Dat blijkt dus niet VolkerWessels te zijn, maar A Bloc onder leiding van Oldenzaler Chris de Jonge. „Ik volg Jelle al zo’n zes jaar lang, toen hij bij mij in de districtsselectie junioren kwam. Destijds maakte hij al een indruk op mij.”

Quote Ik heb geen idee waar zijn plafond ligt, dat gaan we samen met Jelle ontdekken Ploegleider Chris de Jonge (A Bloc) over de komst van Jelle Johannink naar zijn ploeg

Pas dit wielerjaar werd de basis gelegd voor een hernieuwde samenwerking. De Jonge: „Jelle werkt in een maatschap met zijn oom en heeft meer tijd gekregen om te trainen. Daar plukt hij dit seizoen de vruchten van. Daags na de Ronde van Overijssel, waarin hij met een veertiende plaats de beste clubrenner was, werd hij vierde in een zware koers als de Ton Dolmans Trofee. Dat is echt knap hoor.”

Volgende dag telefoontje

Ruim daarvoor had De Jonge zijn voormalige pupil al gepolst voor een overgang naar A Bloc, waar Johannink ploeggenoot zal worden van onder meer Harbrinkhoeker Lars Lohuis. „Ik heb hem gezegd er even rustig over na te gaan denken. De volgende dag belde Jelle me al terug om te zeggen dat hij er voor gaat.”

De Jonge is blij met de komst van de 25-jarige Denekamper. „Bij ons gaat het er wel heel anders aan toe dan bij een clubteam. Behalve dat wij de renners een mooi internationaal wedstrijdprogramma en perfect materiaal aanbieden, is er ook wetenschappelijke begeleiding tijdens trainingen en koersen. We doen er alles aan zodat de renners zich meer en beter kunnen ontwikkelen. Die kans wil ik Jelle ook heel graag geven. Ik ben erg benieuwd hoe hij zich in onze ploeg ontwikkeld en wat er met hem mogelijk is.”

Plafond

De Jonge zag Johannink na diens juniorentijd vertrekken naar het Achterhoeks/Twentse Kanjers voor Kanjers, waar ze toen - in tegenstelling tot het Oldenzaalse OWC - wel een eliteploeg hadden voor jonge coureurs. Bij Kanjers voor Kanjers hebben ze met Johannink, aldus De Jonge, „een geweldige kerel en coureur met karakter” in huis. „Gelukkig komt hij volgend jaar voor ons te rijden. We gaan hem alle mogelijkheid geven en bieden om er alles uit te halen wat erin zit. Ik heb geen idee waar zijn plafond ligt, dat gaan we samen met Jelle ontdekken.”