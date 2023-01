Poaskearls morrend akkoord met veranderen van liederen tijdens vlöggeln

Enquête moet duidelijk­heid geven: hoe veilig is het Dinkelland­se buitenge­bied nog?

DENEKAMP - In hoeverre is er sprake van zichtbare criminaliteit in het buitengebied van Dinkelland? Om op die vraag een antwoord te krijgen houdt de gemeente een enquête onder inwoners en ondernemers in het buitengebied.

15:41