Poaskeerls in Ootmarsum nu ook met pinapparaat aan het vlöggelenen warm welkom voor nieuwe Beuningers

WA’K ZEGG’N WOLWa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: hoe moderne betaaltechnieken opduiken bij oude paastradities in Ootmarsum en het kleine Beuningen haar nieuwe inwoner een groots en warm welkom geeft.

Pinnende poaskeerls

Hij maakte zich in het begin van de jaren 80 ‘onsterfelijk’ met een uiterst gevatte opmerking bij het afscheid van pastor Brummelaar in Ootmarsum. ,,Vroeger”, zei toenmalig burgemeester Bert Fleers (79) van Ootmarsum, ,,hadden pastoors een antwoord paraat, tegenwoordig hebben ze een antwoord-ápparaat”.

Ootmarsum is Fleers – hij was burgemeester van 1973 tot 1983 – nooit vergeten. Maar omgekeerd geldt dat ook zeker. Hij heeft na zijn vertrek als VNG-directeur naar Den Haag en nu woonachtig in Scheveningen nog altijd een vakantiehuis in Noord-Deurningen. Geregeld doet Fleers nog even Ootmarsum aan. Zo ook op eerste paasdag bij het vlöggelen. Hij kent het oude gebruik als geen ander en wilde na afloop nog even een paasbrief kopen om daarmee de poaskeerls te ondersteunen.

Maar hij had een probleem: Fleers had geen contant geld bij zich. ,,Géén probleem”, zei poaskeerl Jürgen Kleine Schaars ad rem, ,,digitaal betalen kan ook.” En hij haalde tot verbazing van Fleers een pin-apparaat uit zijn zak. Om in termen van Bert Fleers te spreken: ,,Vroeger hadden de poaskeerls een antwoord paraat, tegenwoordig hebben ze een pin-apparaat.”

Warm welkom

Hoe een klein dorp groots kan uitpakken. Een andere conclusie is niet mogelijk na het lezen van een opmerkelijk bedankje dat een nieuwe inwoner van Beuningen in de jongste uitgave van dorpsblad ’t Klokhoes had laten plaatsen. De man keerde bijna een half jaar geleden, na een halve eeuw weg te zijn geweest van de vertrouwde oale groond, terug in zijn geboortedorp. Dat was de altijd wakkere werkgroep Boeiend Beuningen niet ontgaan. Wat later dan gepland (corona) meldde een lid van die werkgroep zich met een uitgebreid welkomstpakket en een serie folders over het dorp bij de ‘nieuwe’ dorpsgenoot.

Het pakket was gevuld met een aantal producten van lokale bodem. Jam, een melkfles te vullen met rauwe melk, biologische eieren en rauwmelkse kaas. ‘Schitterend ingepakt’ en het maakte dan ook dat de man zich -terecht- heel erg welkom voelde in het dorp. Hij was overigens niet de enige die zo’n fraai pakket achter de deur kreeg geschoven. Tijdens de lockdown liep het aantal nieuwkomers uiteindelijk op tot 25. Genoeg werk aan de winkel dus voor de bezorgers van Boeiend Beuningen. Nu maar hopen dat de nieuwkomers ook trouwe klanten worden van de ondernemers die het pakket mogelijk maken. Want om deze actie nog even voort te kunnen zetten, moet de liefde wel van twee kanten komen.