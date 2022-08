Populair wandelpad bij Hezeberg in Agelo plots afgesloten en ‘verplaatst’: ‘Heb gewoon een tuinpad door mijn eigen tuin gelegd’

AGELO - Voor de fanatieke wandelaars zal het toch even schrikken zijn geweest. De ingang van het wandelpad over het landgoed langs de Hezeberg in Agelo, met prachtig uitzicht over de omringende weilanden, bleek opeens hermetisch afgesloten. Iets verderop, een meter of 30 verder, is een compleet nieuw pad aangelegd. De ene wandelaar is er blij mee, de ander niet. Opvallend is het wel.