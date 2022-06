Problemen stapelen zich op voor de NAM in Twente: dit zijn de hoofdpijndossiers over de afvalwaterinjecties

In de nacht van 19 op 20 augustus 2017 gaat een alarm af in de meldkamer van de NAM. Er is een plotselinge drukval in een buis die afvalwater injecteert, diep in de Twentse bodem bij Rossum. Dat is inderdaad alarmerend. Sensoren meten de druk in de tussenruimte van een dubbele buis. Door de binnenste buis gaat het afvalwater, de buitenste is een bescherming. Met meting van de druk tussen die buizen, kan de toestand van die buizen in de gaten gehouden worden.