Promotie als kroon op het werk voor SV De Lutte

Natuurlijk, de kans dat De Lutte zou promoveren was levensgroot. De club stond een straatlengte voor in de vijfde klasse toen de competitie werd afgebroken door de coronacrisis. Als oppermachtige koploper diende De Lutte een verzoek in om toch te mogen promoveren. „Maar je blijft twijfelen tot het moment dat de KNVB het nieuws bekendmaakt”, zegt voorzitter Hans Punt van de technische commissie van SV De Lutte. „Maar we zijn er heel blij mee, dit is goed voor de hele club.”