PSV De Rossruiters trots op vier jonge kampioenen

Wekelijks een soort Hello Fresh pakket: maar dan met bietjes of biefstuk uit de buurt

Liever lokaal gekweekte bietjes of een biefstuk van de boer uit de buurt dan groente en vlees van ver weg uit supermarkt? Herenboeren zijn in opmars: coöperatieve boerderijen die eigendom zijn van zo’n 200 huishoudens. In de regio Enschede-Oldenzaal-Losser gaat begin 2024 Oale Groond draaien, is het plan. „Je moet wel de handen uit de mouwen willen steken.”