Raad Dinkelland niet per se tegen komst azc in gemeente; besluit valt volgende week

Hengelose pedofiel Marthijn U. in Ecuador veroor­deeld tot 10 jaar cel

Pedofiel Marthijn U. uit Hengelo en zijn partner Wesley L. zijn door de rechtbank in Ecuador veroordeeld tot tien jaar celstraf. Volgens de rechtbank in Manabí maakten de mannen zich schuldig aan het bezit van kinderporno. Beiden waren voortvluchtig na veroordelingen in Nederland.