Raad Dinkelland trapt op de rem: Geen azc voor 300 tot 500 asielzoekers, maar maximaal 125

Hoe gewone boerenzoon uit Tilligte in Brazilië terecht kwam én daar wil sterven

Spijt had hij nooit, wel heimwee. Pater Hennie Haamberg uit Tilligte behoorde tot de laatste lichting missionarissen die in 1956 door de Orde van de Karmelieten naar Brazilië werd gezonden. Hij is tijdelijk in Twente, bij familie. „Ik kan niet meer wennen aan de Nederlandse cultuur en gewoonten.”