Ratel klinkt tijdens oud en nieuw weer in Ootmarsum: ‘Komen iets voor 00.00 uur samen op de Markt’

met video Bijna dove Eric (44) uit Borne luistert met tolk naar Top 2000: ‘Helaas draaien ze geen piratenmu­ziek’

BORNE - Eric Wiggers uit Borne is bijna doof, maar hij hoeft de televisie niet harder te zetten om de Top 2000 te kunnen volgen. Met dank aan een muziektolk en een heel handig gehoorapparaat. „Wat het gebaar voor Brommers Kieken is? Oeh, dat moet ik even opzoeken.”

30 december