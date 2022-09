Ratjetoe Festival keert terug in Denekamp: ‘Niet alleen kunst, maar ook streekproducten en elpees’

MET VIDEO 25 graden? Bij dit Twentse tuincen­trum is het al kerst: ‘Ik word er hebberig van’

Tijd voor een barbecue? Bij tuincentrum Oosterik in Denekamp is de opbouw van het kerstdorp al in volle gang. Op bezoek bij 20.000 vierkante meter ‘kerst in korte broek’. „Voor mij komt dit veel te vroeg.”

2 september