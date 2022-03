Ravage na explosies bij plofkraak in Nordhorn, dader in Deventer gepakt met explosieven nog in auto

Nieuwsupdate Hectisch weekje achter de rug in Oldenzaal, Losser en Dinkelland: massale examenfrau­de én verkie­zings­koorts

OLDENZAAL - De kop is eraf! Het lijsttrekkersdebat dat we (de stadsredactie Noordoost-Twente van De Twentsche Courant Tubantia en Twente FM) deze week presenteerden in het gemeentehuis van Dinkelland was het eerste debat in een reeks van drie. Debat helemaal gemist? Geen probleem. In deze nieuwsupdate kijken we niet alleen daarop terug, maar ook op de examenfraude op het Twents Carmel College, de onverwachte terugkeer van zaal Kothman en de laatste ontwikkelingen in het smokkeldorp Overdinkel.

6 maart