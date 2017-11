Raymond Brunninkhuis wint 'thuiswedstrijd' tijdens Springendalloop

Alsof het zo had moeten zijn. Want als Hoeve Springendal geen recreatiebedrijf was geworden zoals nu maar een boerenbedrijf was gebleven, had Brunninkhuis niet hoeven te verhuizen. En was hij waarschijnlijk ook geen hardloper geworden. Voor de familie Brunninkhuis was de overwinning van Raymond in zijn thuiswedstrijd er hoe dan ook een om te vieren.

Geslaagd

En dat deed ook de Ootmarsumse Lopers Club. Want de organiserende vereniging kan terugzien op een geslaagde zesde editie. Ondanks dat het weer niet echt meewerkte. Door de regenval was het parcours moeilijk begaanbaar en glad. Maar dat mocht de pret niet drukken voor de ruim 500 deelnemers uit het hele land. Zij kwamen niet alleen om te lopen maar vooral om de natuur te beleven. En natuurlijk voor de traditionele koffie met zelfgebakken taart na afloop in de tent waar het nog lang gezellig bleef.

Bas Germs

Bas Germs uit Tubbergen won de 15 kilometer; hij finishte na 1:03:29. Daarmee liet hij twee lopers van het organiserende OLC’93 achter zich, Ivo Schreven uit Reutum (1:04:54) en Rik Eertman uit Ootmarsum (1:05:13). Erik Lentfert werd vierde en bleef net Robin Veldboer voor. Met een tijd van 1:13:14 was Claudia Hilboldt uit Hengelo de snelste vrouw.