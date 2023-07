Regen- en hagelbuien, ook opklaringen in Dinkelland vandaag

In het Havanna aan de Dinkel vervaagt grens tussen links en rechts en in Oldenzaal gaat GroenLinks ‘op fietse’

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: links-rechts of rechts-links? In Losser weten ze het niet meer. En verbazing over afwezigheid van GroenLinks in Oldenzaalse raad.