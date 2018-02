René van Kuilenburg moet Set-Up'65 weer in goede spoor brengen

De wisseling van de wacht krijgt zijn beslag in een buitengewone ledenvergadering begin maart. Met de komst van René van Kuilenburg moet de rust terugkeren bij de Ootmarsumse volleybalclub. Zowel in bestuurlijk als ook in sportief opzicht. Organisatorisch en bestuurlijk liep het al wat langer niet meer zo soepel bij de ere-divisionist. Dat kwam onder meer door onderbezetting in het bestuur. Daar kwam nog bij dat René Bosch als voorzitter niet meer kon functioneren zoals gewenst is en hij ook graag wilde. Vanwege zijn werk zit hij twee weken per maand in Bulgarije.