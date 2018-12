Richard uit Deurningen reist dag in, dag uit naar voetbalstadions in Europa

Illegaal vuurwerk gevonden op 400 adressen in Oost-Nederland

13 december ENSCHEDE - Op 400 adressen in Oost-Nederland zijn de afgelopen maanden pakketten illegaal vuurwerk bezorgd dat is ingekocht bij webshops in Polen. “Oost-Nederland is daarmee helaas een absolute koploper in het land”, zegt vuurwerkcoördinator van de politie Oost-Nederland, Jos Lummen.