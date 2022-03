Rook van papierbrand in Nordhorn trekt over Noordoost-Twente

UPDATE | VIDEO Ravage na explosies bij plofkraak in Nordhorn, dader in Deventer gepakt met explosie­ven nog in auto

NORDHORN/DEVENTER - Enorme explosies vannacht omstreeks half drie aan de Denekamper Straße in Nordhorn: het Cashpoint werd opgeblazen. Het huisje met daarin een geldautomaat werd volledig verwoest. Een van de daders is woensdagochtend in Deventer aangehouden. In de vluchtauto werden explosieven gevonden. Die zijn door de EOD onschadelijk gemaakt.

9 maart