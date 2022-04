Rossum rekent op extra publiek bij enige optocht in Dinkelland: ‘blij dat het doorgaat’

Niet alleen tekent Rossum dit jaar voor de enige carnavalsoptocht in de gemeente Dinkelland, ook met een hoogheidspaar valt Rossum op. En dat was eigenlijk niet de bedoeling, vertelt Martijn ter Horst van de Rossumse carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver. „We hadden met de verenigingen uit de voormalige gemeente Weerselo afgesproken dat we samen een besluit zouden nemen na de persconferentie waarin het einde van de 1,5 metermaatregel zou worden aangekondigd. Helaas heeft Weerselo daar niet op willen wachten. Daar haakten ze eerder af. In navolging daarvan paste ook Saasveld, terwijl Deurningen met een jubileum zat waardoor ze ook afhaakten. Jammer, want het was niet nodig volgens ons.”