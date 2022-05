Rossummers met de bus naar Kiev: ‘Een beheersbaar risico, schatten we in’

Eigenaar Ton Schellings is de initiatiefreis van de bijzondere trip. „Via een Amelose hulporganisatie was ik al betrokken bij hulptransporten naar de Pools-Oekraïense grens. Nu de situatie in het westen en midden van het land iets is verbeterd, wil ik samen met Rob van der Weerd en Willem Kleywegt doorrijden naar Kiev. Daar brengen we dan goederen naar toe, maar we nemen ook enkele terugkeerders mee. Oekraïners die gevlucht zijn maar graag terug willen, nu de situatie in hun gebied iets genormaliseerd is.”