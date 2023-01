Rossumse Earestuuver dit jaar voor Hans Engelbertink: op hem wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan

Engelbertink is al tientallen jaren actief in Rossum, Volthe en Lemselo als vrijwilliger. Hij heeft een uitgebreide cv. Nog steeds is hij bijna dagelijks actief voor meerdere verenigingen en organisaties in het dorp. Zowel op de voorgrond als op de achtergrond.

Bestuurslid

Zijn vrijwilligerscarrière begon hij in 1988 als bestuurslid bij voormalig Stichting Pleegzorgondersteuning Twente. Daarna maakte hij zes jaar deel uit van het schoolbestuur van de plaatselijke bassischool De Kerkewei. Uiteindelijk is Hans doorgestroomd naar de Stichting Katholiek Onderwijs Noordoost Twente (Konot) als lid van het algemeen bestuur.

Daarnaast is Engelbertink lid van het bestuur bij de Stichting Maatschappelijk Welzijn Rossum en vrijwilliger bij Kulturhus de CoCeR.

Leefbaar dorp

Hans staat voor een leefbaar dorp. Niet alleen voor de jongeren, maar ook zeker voor de wat oudere dorpsgenoten. Tennisvereniging Tevero is ook al jaar en dag bekend met zijn kwaliteiten: voorzitter van de tuincommissie en vrijwilliger voor het baanonderhoud.

Stichting Rossum Buitengewoon kan ook altijd een beroep op hem doen. Voor deze stichting heeft hij bij diverse uitvoeringen zijn steentje bijgedragen. Tijdens deze theaterproducties had Engelbertink de leiding over het projectteam. De kennis die hij hier heeft opgedaan kon Hans weer inzetten tijdens de muziekconcerten ‘Show me the music’ van muziekvereniging Sint Henricus. In 2020 kon het bevrijdingsconcert met de Luchtmacht kapel niet doorgaan vanwege corona. Maar er komt een herkansing, aldus Engelbertink.

Uitreiking

Carnavalsvereniging ‘n Lesten Stuuver wil zijn vrijwilligerswerk graag verzilveren in de vorm van een Earestuuver. De uitreiking van de 43 e Earestuuver is zondag 12 februari vanaf 11:11 uur in kulturhus de CoCer. Daarvoor is de carnavalsviering in de H. Plechelmuskerk vanaf 9.30 uur.