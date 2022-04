Rotary Ootmarsum viert alsnog jubileum: ‘Het belangrijkste is de kameraadschap’

Zelfspot is de oud-voorzitter van de Rotary Club Ootmarsum niet vreemd en hij maakt deze grap liever zelf dan dat hij hem van een ander moet horen. Hij valt ook maar meteen met de deur in huis. „De Rotary is absoluut niet elitair en zelfgenoegzaam”, nuanceert hij de beeldvorming die hem nog wel eens ter ore komt. „Dat is een misvatting. Dat was vroeger inderdaad wel zo. Maar we hebben nu een club met mensen van verschillende pluimage en we staan als Rotarians met de beide benen op de grond; weten heel goed wat er in deze snel veranderende wereld aan de hand is, we staan open voor iedereen en we helpen graag waar we kunnen.”