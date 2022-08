Routes van meer dan 100 km uitgezet voor deelnemers aan 46ste editie van Euregio Fiets-4-Daagse Denekamp

Verpleeg­hui­zen die familie vragen om bewoners te douchen? Zover is het in Twente (nog) niet

DENEKAMP - Als familielid bijspringen om te zorgen dat jouw naaste vaker een douche krijgt in plaats van een wasbeurt? Zo schrijnend is de situatie in Twentse verpleeghuizen nog niet. „Maar het is wel zo dat in deze zomermaanden medewerkers van facilitaire dienstverlening, HR en ICT langsgaan bij bewoners.”

22 juli