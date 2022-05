Rouwhorst en Sjeesköttels zetten streep onder carnavalsincidenten: ‘Alles in goed overleg opgelost’

Sportcen­trum Dorper Esch in Denekamp ontruimd na brand; mogelijk sprake van brandstich­ting

DENEKAMP Sportcentrum Dorper Esch is dinsdag aan het einde van de middag ontruimd na een brandmelding. Zo’n 20 zwemmers moesten direct het water uit en het pand verlaten. De politie doet ter plaatse onderzoek. Het vermoeden is dat de brand moedwillig is aangestoken.

