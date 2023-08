Saasveldse veehouder moet nog zes weken geduld hebben: Raad van State geeft minister extra tijd

‘Onschuldi­ge’ stomdron­ken straatro­ver Ronny J. (42) toch veroor­deeld

Veelpleger Ronny J. (42) uit Enschede wilde twee weken geleden heel graag zijn onschuld aantonen maar het is hem niet gelukt de rechters in Almelo te overtuigen. J. is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan de helft voorwaardelijk voor een brute maar mislukte straatroof in Enschede.