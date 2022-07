Sanne uit Breklenkamp is 21 en boerin: ‘Het werk op de boerderij is nooit saai’

Sanne Molendijk is 21 jaar jong en sinds dit jaar mede-eigenaar van het melkveebedrijf van haar ouders Jan en Frederique. Ze studeert daarnaast nog op de Aeres Hogeschool in Dronten. „Het familiebedrijf overnemen is altijd mijn grote droom geweest”, vertelt ze terwijl ze onderweg is naar de ruimte waar de 120 koeien van het bedrijf gemolken worden. „Van kinds af aan heb ik meegeholpen en dat is altijd zo gebleven. En nu ik in het bedrijf zit is het alsof ik van m’n hobby mijn werk heb gemaakt, dat voelt echt zo.”