Schilderijen Oekraïense kunstenares hangen in hartje Ootmarsum: ‘Met geld probeer ik kinderen in Oekraïne te helpen’

Molenaar is eigenaar en directeur van het bedrijf Miller International. Hij leerde Kartashova kennen via zijn werk. Toen hij een aantal van haar kunstwerken zag op Facebook twijfelde hij niet. Molenaar: „Ik vroeg haar of ze het een goed idee vond de schilderijen in Nederland te verkopen via mij. Om haar zo manier financieel te ondersteunen.”